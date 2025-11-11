Pedret (PSC) tacha de "huida hacia adelante" del PP designar a Pérez Llorca como sustituto de Mazón

Archivo - El portavoz del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, ofrece una rueda de prensa tras el primer Debate de Política General (DPG) en el Parlament, a 8 de octubre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Foto de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, ha tachado de "huida hacia adelante" del PP la propuesta para que el secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, sea candidato a sustituir a Carlos Mazón al frente de la de la Generalitat valenciana.

En rueda de prensa este martes, el líder socialista ha asegurado que "todo el PP valenciano y Vox son culpables de este año de infamia, encubrimiento y de excusas" tras la dana, y ha criticado que los populares estén negociando con Vox.

Ha señalado que no discute la legitimidad del procedimiento de elección del sucesor de Mazón: "Resulta casi indiferente cuál sea el nombre que el PP ponga encima de la mesa y que Vox acepte o que Vox imponga, no lo sabemos. Cualquiera de ellos es culpable", ha insistido.