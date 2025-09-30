Pedro M. Cano, nombrado director general de Personas Mayores de la Generalitat

Archivo - Conselleria de Derechos Sociales, a 17 de enero de 2025. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión de la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat ha nombrado este martes a Pedro M. Cano director general de Personas Mayores.

Es licenciado en Medicina y Cirugía por la UB, con formación de gestión hospitalaria y experiencia en el ámbito de salud y sociosanitario, entre otros, informa el Govern en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

La Generalitat ya anunció hace un año su intención de crear una Dirección General de Personas Mayores, que se enmarca además en la reestructuración de la Conselleria.