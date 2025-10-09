La película de 'Mar i Cel' se estrenará en cines de Catalunya el 28 de noviembre

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La película de 'Mar i Cel', la producción de Dagoll Dagom, se estrenará en los cines de Catalunya el próximo 28 de noviembre, por una iniciativa conjunta con 3Cat, ha informado la compañía de teatro en un comunicado de este jueves.

Dirigida por Paulí Subirà, 'Mar i Cel' ofrecerá una "calidad técnica y visual excepcional", ya que está producida íntegramente en 4K, y, en cuanto al sonido, se ha combinado la grabación en directo de las funciones con la interpretación de 53 músicos de la Orquestra Simfònica del Vallès y Albert Guinovart al piano.

Cuenta con la compañía de la producción de 2024, protagonizada por Alèxia Pascual y Jordi Garreta, con Abel García, Albert Gràcia, Berta Luna, Xavi Fernández, Eloi Gómez, Clara Renom y Sergio Escribano, entre otros; y Alfa Pictures será quien distribuirá la película.