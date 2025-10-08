Pellicer (CUP) tacha de frivolidad los anuncios de Illa en vivienda y critica su "gestión letárgica"

El diputado de la CUP, Xavier Pellicer, durante la primera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 8 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Con la tensión patente entre sus socios de investidura, Illa afronta - David Zorrakino - Europa Press

Reivindica un referéndum para que Catalunya decida su futuro político

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer ha tachado de frívolos los anuncios que hizo este martes el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para movilizar suelo y construir unos 210.000 pisos, y ha criticado que "su gestión letárgica no responde a las necesidades de las mayorías del país".

"Un Govern que no esté dispuesto a acabar con los privilegios de unos pocos para conseguir los derechos del resto es gasolina para la frustración, la desorientación y el miedo y, como hemos visto por todo el mundo, es gasolina para la extrema derecha", ha asegurado este miércoles en su intervención en la segunda jornada del Debate de Política General (DPG) en el Parlament.

Ha preguntado qué tipo de régimen de propiedad tendrán los pisos que ha propuesto Illa, cómo se determinará su precio y dónde se harán, y ha avisado de que hay riesgo de que sean promesas vacías, de que haya una burbuja inmobiliaria, que estas viviendas acaben pasando a manos privadas, y de "barraquismo vertical" y no se doten de servicios a las zonas donde se construyan.

Pellicer ha criticado las palabras de la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Maria Eugènia Gay, que ha afirmado que el temor de los propietarios a tener inquilinos morosos ha provocado que muchas viviendas se pongan en alquiler de temporada: "Hacer estas declaraciones es tener la cara de cemento armado".

PROPUESTA DE JUNTS

El diputado anticapitalista también ha criticado la propuesta de Junts de limitar el acceso a viviendas públicas a personas que lleven 10 años empadronados en Catalunya: "Es una propuesta con muy mala baba que, si se ha hecho con cálculo electoral, es absolutamente errónea".

Además, ha acusado al Govern de "mostrar apoyo a Palestina de día y de noche enviar a los Mossos a dar porrazos y lanzar gas pimienta" a los manifestantes que pedían en boicot a Israel y en solidaridad con la Global Sumud Flotilla la semana pasada, y ha recordado que hace un año le estaban pidiendo al Ejecutivo catalán que cerrase su oficina en Tel Aviv (Israel).

Le ha preguntado a Illa si cree que Palestina tiene derecho a ser un pueblo libre: "¿Y los Països Catalans?", ha interrogado Pellicer, que les ha hecho las mismas preguntas a Junts, y ha defendido que todos los pueblos del mundo tienen derecho a decidir su futuro y ha reivindicado el referéndum de autodeterminación en Catalunya.