El PEN Català pide la "liberación inmediata" de los retenidos de la Flotilla

Archivo - La Global Sumud Flotilla vuelve a partir desde el Puerto de Barcelona, a 1 de septiembre de 20256, en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PEN Català ha expresado este jueves su rechazo a la interceptación de las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla por parte del Ejército israelí, y ha exigido la "protección y liberación" inmediata de los integrantes, informa este jueves en un comunicado.

Ha asegurado que la Flotilla es una iniciativa ciudadana y social formada por activistas y defensores de derechos humanos que tenían como objetivo hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza, y que la operación militar israelí constituye una "violación flagrante" del derecho internacional.

El PEN Català ha expresado su apoyo y solidaridad con iniciativas como la Flotilla, que quieren "hacer visible la inacción internacional y romper el aislamiento impuesto a Gaza", y ha rechazado cualquier medio de intimidación y violencia contra misiones humanitarias.