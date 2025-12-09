Pep Garcia asume la presidencia del Consell Territorial de la PIME de Foment

Reunión del Consell Territorial de la PIME - FOMENT

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha celebrado este martes una reunión del Consell Territorial de la PIME en el que se ha elegido a Pep Garcia como nuevo presidente de este órgano en sustitución de Xavier Panés, quien en los últimos dos años "ha impulsado su consolidación y proyección como órgano estratégico" para la patronal, informa en un comunicado.

El acto ha contado con la participación del presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, quien ha destacado el papel de las organizaciones territoriales: "Vosotros sois los mejores. Sin vuestro liderazgo y vuestra proximidad al tejido productivo, Foment no tendría la capilaridad ni la representatividad que tiene hoy en Catalunya y en España", ha dicho.

Sánchez Llibre ha puesto en valor la labor de las entidades territoriales en cuestiones como la falta de talento, la sequía, los robos de cobre, el empleo o los efectos de VeriFactu.

En su discurso de despedida, Panés ha hecho balance del trabajo realizado: la puesta en marcha de una estructura estable, la creación de 18 posicionamientos conjuntos, la elaboración de informes socioeconómicos sobre 17 comarcas y la celebración de 12 jornadas y encuentros con agentes públicos y privados.

Por su parte, el nuevo presidente Pep Garcia ha asumido el cargo con el objetivo de consolidar el Consell como "la gran plataforma de representación de la PIME catalana".