Pep Guardiola pide a Suecia que vote 'sí' a la oficialidad del catalán en la UE

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El técnico catalán del Manchester City, Pep Guardiola, ha pedido al primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, que vote 'sí' a la oficialidad del catalán en la UE.

En un vídeo en inglés publicado este sábado por Plataforma per la Llengua, dentro de la campaña 'SAY YES', el entrenador ha dicho que el catalán "es una lengua milenaria hablada por 10 millones de personas y forma parte del patrimonio cultural europeo".

Guardiola, que ha definido el catalán como su lengua, ha pedido el voto a favor por parte de Suècia en el debate del Consejo de la Unión Europea sobre la oficialidad del catalán el próximo día 19 de septiembre, que necesita el 'sí' de todos los Estados Miembros.