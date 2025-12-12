Pepe Álvarez (UGT) abre la puerta a "rehacer" la propuesta sindical en torno al SMI

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, atiende a los medios durante la inauguración de la planta de ensamblaje de baterías de Seat y Cupra. - David Zorrakino - Europa Press

Valora el impacto de la nueva planta de ensamblaje de baterías de Seat&Cupra en el empleo

MARTORELL (BARCELONA), 12 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha abierto este viernes la puerta a que el sindicato "rehaga" su propuesta en torno a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que hasta ahora se situaba en un incremento del 7,5%, en un escenario con tributación, y del 2,7% si no lo hacía.

El representante sindical, que ha asistido a la inauguración de la planta de ensamblaje de baterías de Seat&Cupra en Martorell, ha respondido así a la propuesta del comité de expertos que asesora al Gobierno en el alza del SMI, y que ha planteado un incremento del 3,1% o 4,7%, dependiendo de si debían o no pagar el IRPF.

"Es una propuesta que tenemos que acabar de cerrar con el Gobierno. Nosotros planteamos el 7,5% pensando en el IRPF, así que lo vamos a rehacer y ver cuál es el impacto que tiene el IRPF para que, justamente las personas que lo reciban, ganen poder adquisitivo", ha explicado Álvarez en declaraciones a la prensa.

La diferencia llega después de que el año pasado, el Gobierno abogara por que el SMI empezara a tributar y pagar el IRPF, una medida que más adelante se solucionó con una deducción para los perceptores de este salario, inicialmente para 2025, pero que ahora podría extenderse también a 2026.

Álvarez ha valorado que "vamos en la buena dirección", aunque también ha resaltado la importancia de que este salario mímimo represente, al menos, un 60% del salario medio en el país, como fija la Carta Social Europea, y se apruebe antes de que acabe el ejercicio.

PLUSES

El representante sindical también ha señalado "un asunto absolutamente necesario" para el sindicato, como que la subida del salario acabe también con la absorción de pluses a la hora de aplicar el SMI.

"Ya sabemos que no es la misma tramitación, que es más compleja, pero tiene que ir en un Decreto ley en el mismo Consejo de Ministros, (...) y eso nos permitiría continuar en esa senda de que el SMI en nuestro país cumpla con las normas europeas. No estamos pidiendo otra cosa", ha reivindicado Álvarez.

PLANTA DE MARTORELL

El secretario general de UGT ha realizado estas declaraciones este viernes en la inauguración de la planta de Seat&Cupra en Martorell, que ha calificado como "un día muy importante en el proceso de transformación del coche de carburación al eléctrico", con consecuencias positivas para el empleo.

"Es empleo, que es muy importante en estos momentos para nuestro país y el punto de salida para el resto de fábricas", ha celebrado Álvarez, lo que conseguirá que España no pierda peso en las empresas de automoción, que están presentes en casi todas las comunidades autónomas españolas, ha explicado.

El representante sindical también ha alertado de la necesidad de que esta transformación vaya acompañada de una actualización de los puntos de carga o los métodos de pago en las mismas, lo que permitirá que "dar salida de los coches" que se fabriquen.