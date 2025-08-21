Pepe Álvarez (UGT) pide plantillas consolidadas de bomberos: "Los fuegos se apagan en invierno"

Pide a las administraciones públicas que asuma la gestión del servicio para garantizar su eficacia

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha solicitado a las administraciones públicas que consoliden las plantillas de bomberos forestales y que se les contrate durante todo el año y no como cuadrillas durante los meses de verano: "Los fuegos, lo hemos dicho durante años, se apagan en invierno".

Así lo ha manifestado este jueves en Barcelona

Álvarez ha dicho que hace años que desde UGT vienen denunciando la situación de los bomberos forestales y que él mismo visitó varios acuartelamientos donde pudo conocer los problemas de inestabilidad que sufren en relación a la contratación.

Álvarez ha insistido en que no puede ser que con el cambio climático y con cifras récord de días de altas temperaturas no se hubiese hecho una mejor previsión: "No hace falta ser muy inteligente para saber que una primavera como la que hemos tenido y un verano de calor como el que hemos tenido generaría esta situación explosiva que estamos viviendo".

El secretario general de UGT ha pedido a las administraciones públicas que asuman la gestión de este servicio para garantizar que se haga de forma eficaz y que salgan las empresas privadas tras detectarse "problemas de coordinación muy importantes", incluso en el reclutamiento de trabajadores, que se hace a última hora y seleccionando, en ocasiones, a personas sin ningún tipo de experiencia.

PACTO DE ESTADO

Sobre el pacto de Estado anunciado por Sánchez, ha dicho que es una propuesta que cree que se tendría que acordar y trabajar con los sindicatos y ha recordado que no sólo se trata de los incendios, sino también de las danas.

"En definitiva, de que todo esto de lo que estamos hablando cada día lo podamos poner en una ley y que efectivamente esa sea la ley que coordine todo lo que tiene que ver con las catástrofes naturales", ha explicado.

Si se les convoca, Álavarez ha asegurado que acudirán con propuestas de los agricultores y relativas al vaciado de los pueblos; también en relación a los bomberos forestales, pensando en las condiciones de trabajo y en un proceso de "homogeneización", y que lo harán desde la perspectiva medioambiental.