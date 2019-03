Peralada anuncia a Dudamel, Flórez, Radvanovsky, Anka, Gainsbourg y La Fura

Publicado 22/03/2019 12:05:38 CET

Abrirá con el Ballet del Teatro Mariinsky y tendrá el Ballet Sodre y Acosta Danza

BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 33 Festival Castell de Peralada, que se celebrará en la localidad gerundense del 4 de julio al 17 de agosto, ha anunciado este viernes las actuaciones de Gustavo Dudamel, Juan Diego Flórez, Sondra Radvanovsky, Paul Anka, Charlotte Gainsbourg y La Fura dels Baus, en una edición que se dedicará al recuerdo de la soprano Montserrat Caballé.

Abrirá la cita el debut del Ballet del Teatro Mariinsky de San Petersburgo con la propuesta 'Las cuatro estaciones' con música de Max Richter basada en la música de Antonio Vivaldi, y con coreografía del joven Ilya Zhivoi, y al día siguiente la compañía ofrecerá un segundo espectáculo, 'In the night y otros', con un programa mixto con coreografías de Michel Fokie, Jerome Robbins y Frederick Ashton.

Hija de los cantautores y también actores Serge Gainsbourg y Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg --que debutó como cantante con 12 años-- irá a Peralada con su autorretrato instransigente 'Rest'; después será el turno de la guitarra flamenca de Juan Gómez 'Chicuelo' y el piano de Marco Mezquida con 'No hay son sin tres', y en el mismo escenario y al día siguiente, Mezquida propondrá 'Los sueños de Ravel': un viaje onírico por el imaginario musical y personal de Maurice Ravel.

El 12 de julio llegará por primera vez al festival la compañía de circo contemporáne Cirque Éloize para desplegar 'Hotel', su propuesta de fusión multidisciplinar, y al día siguiente la música llenará el festival con Paul Anka regresando al certamen --tras 30 años de ausencia-- con su último espectáculo 'Anka Sings Sinatra: His Songs, My Songs, My Way!'.

ÓPERA DE CÁMARA

Tomará el relevo la ópera de camára 'Diàlegs de Tirant e Carmesina', un friso medieval con libreto de Marc Rosich y composición de Joan Magrané; antes de dar lugar a 'Historia de un soldado', de La Fura dels Baus, estrenada en Lyon (Francia) y en la que Àlex Ollé presenta la versión furera de la fábula L'Histoire du soldat', de Igor Stravinsky.

Seguirá un recital de arias de ópera del barítono Ludovic Tézier; el Ballet Nacional de Sodre, de Igor Yebra, con 'El Quijote del Plata', con coreografía de Blanca Li Lima, y el regreso de Pink Martini al festival en la que será su única parada del verano catalán con motivo del aniversario de su canción 'Je ne veux pas travailler', mientras que cerrarán el fin de semana los recitales de la soprano finlandesa Camilla Nylund, y del tenor maltés Joseph Calleja.

La segunda semana de agosto abrirá con la ópera 'La Traviata', de Giuseppe Verdi, convertida en un canto de amor y libertad de la mano de Paco Azorín, la Orquestra del Gran Teatre del Liceu, y dirección musical de Ricardo Frizza.

'Human love, love divine' es el título del concierto que ofrecerán Núria Rial y Juan Sancho junto a la formación barroca Capella Cracoviensis bajo la dirección musical de Jan Tomas Adamus; antes del regreso al festival del tenor Juan Diego Flórez con un repertorio romántico francés e italiano que sonará con la interpretación de la Orquestra Simfònica del Vallès.

El festival cerrará la semana con un concierto de Gustavo Dudamel, director titular de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, al frente de la Mahler Chamber Orchestra & Friends y el Cor de Noies del Orfeó Català, con la soprano Mercedes Gancedo.

Enfilarán las últimas actuaciones la compositora británica Jessie J con un concierto de electropop; la pedagoga, musicoterapeuta y cantante Dàmaris Gelabert --referente de la canción infantil--; la 'Cita a ciegas', de Sol Picó y Marco Mezquida, y la compañía Acosta Danza con coreografías interpretadas por el mismo Carlos Acosta para este festival.

Despedirán la cita musical el 17 de agosto el recital de la soprano norteamericana Sondra Radvanovsky en homenaje a la soprano catalana Montserrat Caballé, y el espectáculo 'Maestro' con su repaso y homenaje a la historia de la música electrónica.