Pere Aragonès propone a los agentes sociales impulsar un SMI de referencia en Catalunya

Publicado 18/07/2019 12:44:34 CET

BARCELONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha planteado este jueves calcular un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de referencia en Catalunya a través del "consenso social" con patronales y sindicatos.

Lo ha anunciado durante la presentación del Informe Anual de la Economía Catalana 2018, en la que se ha destacado que Catalunya recuperó el año pasado el PIB per cápita anterior a la crisis económica, situado en los 32.000 euros: "Nos gusta hablar más de prosperidad que de crecimiento económico".

"Es evidente que no lo podemos hacer desde un punto de vista competencial, el Govern no puede hacerlo por decreto ley o llevar al Parlament una ley de salario mínimo, pero este país puede hacer aquello que tantas veces hemos hecho cuando desde el Estado no se ha llegado hasta donde queríamos", ha razonado el también conseller de Economía y Hacienda.

Ha dicho que quieren determinar el impacto y llevar a cabo en Catalunya una estrategia compartida para que el salario mínimo no venga marcado por una ley sino porque se decida fortalecer la negociación colectiva y avanzar hacia un salario mínimo de referencia propio.

"Hemos visto como el SMI afecta de forma desigual a nivel territorial, en el conjunto de Estado, y cómo afecta de forma desigual en función de si eres hombre o mujer. Es evidente que un aumento del SMI permite una mejora en el conjunto de los salarios, especialmente de las mujeres, porque aún hay sectores de precariedad demasiado feminizados", ha lamentado.

