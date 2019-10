Pere Aragonès reclama que Sánchez sea responsable: "Es la hora de la política, no de la propaganda"

Publicado 19/10/2019 21:14:28 CET

Gabriel Rufián dice que Borrell, Arimadas, Rivera y Álvarez de Toledo son "tan pirómanos" como los disturbios de Barcelona

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Generalitat y número tres de ERC, Pere Aragonès, ha reclamado que el presidente del Gobierno sea responsable y se siente a hablar: "Es la hora de la política, no de la propaganda, no de la campaña electoral, no de buscar cuatro votos en los nacionalistas españoles de derechas".

En una comparecencia ante los medios este sábado junto con otros miembros electos del partido, Aragonès ha asegurado que no sentarse a hablar "es ser irresponsable", y ha pedido que el Gobierno deje de pedirles que rechacen la violencia, porque lo hacen a todas horas del día, en sus palabras.

"El conflicto político no se resuelve con una sentencia de 600 páginas, no se resuelve creando un estado de alarma generalizado, no se resuelve creando una causa general contra el independentismo, no se resuelve creando un esquema de represión", ha reprochado.

"Ya está bien. Que el Gobierno español se siente en la mesa", ha exigido el vicepresidente, que ha asegurado que ellos han ejercido su responsabilidad y ha pedido a Sánchez que sea recíproco.

Le ha pedido "que no sea irresponsable, que no haga como Mariano Rajoy, que se escondía, que haga de presidente del Gobierno del Estado".

GABRIEL RUFIÁN

Además, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha defendido en su intervención que "tan incendiarios, tan pirómanos son Cayetana Álvarez de Toledo, Inés Arrimadas, Albert Rivera y Josep Borrell, como aquellos que estas noches han quemado lo que han quemado en las calles de Barcelona. Son igual de pirómanos".

"Mientras hablamos de barricadas no hablamos de la salvajada de meter un siglo de cárcel a nuestros compañeros y compañeras. Hemos visto editoriales de medios, manifestaciones de diputados del Parlamento inglés. De nada de esto se está hablando. No hay derecho", ha criticado Rufián.

También ha descrito la sentencia como "la mayor agresión judicial desde el juicio farsa a Lluís Companys", y ha lamentado que el Estado haya sentenciado con tribunales, porras y jueces, de la única manera que sabe hacerlo, ha dicho textualmente.