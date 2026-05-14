Pérez Llorca aboga por reunirse con Illa para abordar cuestiones como financiación e inversiones

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante un acto organizado por 'El Periódico de Catalunya' en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado querer reunirse con el presidente catalán, Salvador Illa, para abordar cuestiones como financiación, inversiones, el Corredor Mediterráneo o la industria agroalimentaria.

"Por mí, si quiere, sí", ha dicho durante el acto 'afterwork' organizado por 'El Periódico de Catalunya' este jueves en la Casa Cupra Raval, en Barcelona, donde ha asegurado que ha avisado a Illa --que se encuentra de viaje institucional en California-- de su presencia en la capital catalana.

Llorca ha subrayado que con Illa, con quien ha defendido tener una relación correcta como con el resto de presidentes, podría hablar de muchísimas cosas, y ha destacado: "Somos dos comunidades autónomas que nos tenemos que entender".

PIDE DIÁLOGO PARA ABORDAR LA FINANCIACIÓN

Por otra parte, ha afirmado que cree que es posible reunir a todos los presidentes autonómicos para abordar la reforma del sistema de financiación si es en igualdad de condiciones, y ha apuntado que haría una "buena" propuesta para su comunidad sabiendo, ha dicho, que tendría que ceder en alguna cosa.

Llorca ha señalado que la propuesta de Generalitat catalana y Gobierno central para reformar el modelo de financiación "se ha originado mal por el hecho de haberlo negociado unilateralmente con el secretario general de un partido que no es presidente de ninguna autonomía".

"Esta propuesta ninguna comunidad autónoma la acepta salvo el presidente de Catalunya", y ha pedido más diálogo y voluntad real para cambiar el modelo de financiación.

"ESTAMOS EN UNA PEOR SITUACIÓN"

El presidente ha criticado una "falta de rigor" por parte del Gobierno central y ha defendido que la valenciana es "la comunidad autónoma más infrafinanciada de España".

"La Comunidad Valenciana es la más perjudicada. Por tanto, en cualquier sistema de financiación, tenemos que estar atentos a que estamos en una peor situación. Si no lo hacemos, ya estamos partiendo mal", ha zanjado.

También ha cifrado en 45.000 millones de la deuda de la Comunidad Valenciana con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) --entre 60.000 y 65.000 millones-- que provienen "de la infrafinanciación".