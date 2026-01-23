La periodista Agnès Marquès gana el Premi Ramon Llull con 'La segona vida de Ginebra Vern'

Agnès Marquès antes de la rueda de prensa del premio - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jurado del XLVI Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull ha premiado a la periodista Agnès Marquès por 'La segona vida de Ginebra Vern', una novela "poderosa" sobre los límites de la verdad y el precio de los vínculos.

En rueda de prensa este viernes, Marquès ha destacado que le proceso de escritura "es tan solitario y tan íntimo que las sensaciones te abruman cuando ves el impacto en los primeros lectores".

La novela sigue la historia de Ginebra, una periodista que pasa un momento delicado porque el diario en el que trabaja se está reestructurando, y se encuentra escribiendo un artículo con "espíritu 'clickbait" sobre una historia de infidelidad y tres protagonistas en Texas (Estados Unidos), lo que le hace plantearse cómo puede ser que la vida de estas personas acabe siendo material de consumo.

En el libro, basado en hechos reales, Ginebra va a conocer a los protagonistas de esa historia y en ese viaje, hasta Texas, ella "se transforma, se ve prácticamente forzada a mirar el mundo de otra manera y, sobre todo, su propia vida".

"El lector es una parte indispensable de 'La segona vida de Ginebra Vern'. Al final lo que se encuentra Ginebra es la distancia insalvable que hay entre la realidad y la verdad, entre los hechos y el relato. Esto va del relato que hacemos de nuestras propias vida hasta encontrar un relato que se ajuste más o menos a lo que podemos soportar, un espejo en el que poder mirarnos", añade.

VIAJE A TEXAS

Para Marquès, el periodismo "es un lugar de conflicto ideal dentro de la novela, para plantear un dilema": este conflicto es qué hacer con la vida de los demás cuando se siente que está en las propias manos, y asegura que el conflicto disparador es la noticia viral.

Explica que el libro se basa en la historia real, de marzo de 2014 en un diario de Hemphill (un pueblo de Texas), en el que se publica un artículo donde una mujer felicita a su marido y su amante por el hijo que esperan; esto a ella le llama la atención y, una vez escribiendo la novela, decidió viajar hasta ese lugar: "Me planteó la duda de '¿yo tengo derecho a saber esta información?".

Además de Ginebra, hay una coprotagonista, Emma, que es la amante de la historia de Texas; y sobre los personajes femeninos de la novela, Marquès asegura que son "mujeres contradictorias, complejas y cuestionables", y que el lector tendrá que decidir qué piensa de cada una, y, sobre los hombres, cree que todos se sentirán interpelados.

"DERECHO A LA OPACIDAD"

"Esta novela también propone un derecho a las mujeres protagonistas, que es el derecho a la opacidad: el derecho a ser contradictorios, cuestionables, caminar por el umbral de la moralidad y la inmoralidad, y tomar decisiones que no tienen por qué estar siempre justificadas", indica.

Marquès considera que la literatura le ha permitido ir mucho más allá en el abordaje de ciertos debates: "El periodismo tiene unos límites a la hora de plantearte algunos debates. En cambio la literatura te permite ir mucho más allá sin compromisos".

"Hay una cosa en común, que como narradores literarios o periodísticos tenemos un poder muy bestia, que es el de narrar, dar una información y vivimos en una cultura que quizás confunde muchas veces explicarlo todo con ser honestos. Y yo en esta novela planteó una duda: quizás a veces lo más ético es no explicar", concluye.

JURADO

Carles Casajuana, integrante del jurado, señala que el tema de la novela es "hasta qué punto se debe guardar un secreto" y que, a medida que se va avanzando en ella, obliga a replantear todo lo anterior; y Carme Riera, también parte del jurado, ha destacado el hecho de que la literatura catalana hable de una historia de América.

Por su parte, Gerard Quintana ha destacado el nivel de los finalistas de esta edición y, sobre el libro, asegura: "Lo que me ha atraído es esta mirada sobre la realidad donde no polarizamos entre buenos y malos, sino que puede acabar de fundamentar tu vida y la de tu entorno en un engaño legítimo".

El acto de entrega del galardón será el 24 de febrero a las 19 horas en el Convent dels Àngels de Barcelona y al día siguiente, el 25, la obra ganadora se publicará en catalán en la editorial Columna y en castellano en Destino.