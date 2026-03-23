Las pernoctaciones hoteleras en Catalunya aumentan un 6,4% en febrero

Archivo - Una camarera en las inmediaciones del Hotel W, en Barcelona, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Catalunya aumentaron un 6,4% en febrero en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 2.767.651 pernoctaciones y encadena 5 meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 6,27% más de turistas en febrero que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 1.259.374 viajeros.

Por nacionalidad, 489.072 eran residentes en España, el 38,83%, mientras que 770.302 (61,17%) fueron extranjeros.

Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 2,8% y los extranjeros aumentaron un 8,6%.

Del total de pernoctaciones en Catalunya, 893.819 las realizaron residentes en España (un 32,3%), mientras que 1.873.832 (67,7%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 130,06 euros, lo que representa una bajada del 0,4% interanual y, en general, los precios subieron un 3,73% respecto al año anterior en Catalunya.

En total, en Catalunya se alcanzó en febrero una ocupación del 53,87% y el sector hotelero empleó a 26.782 personas (un incremento del 1,3% interanual).

POR CC.AA.

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 78,35%, seguida de Madrid (56,59%) y Catalunya (53,87%), mientras que en el lado contrario se situaron Galicia, (27,28%), Castilla - La Mancha (27,67%) y Cantabria (29,36%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (32,1%) en febrero junto a Andalucía (15,26%) y CataluNYa (14,91%).

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Gráficos de ocupación hotelera

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