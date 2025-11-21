Las pernoctaciones hoteleras en Catalunya suben un 3,7% en octubre

Archivo - Varios turistas con maletas en el centro de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Catalunya en octubre aumentaron un 3,7% en comparación con el mismo mes del año anterior ,tras salir de tasas negativas y sumar un total de 5.417.015 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 8,18% más de turistas en octubre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 2.094.477 viajeros. Por nacionalidad, 674.991 eran residentes en España, el 32,23%, mientras que 1.419.486 (67,77%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 10,9% y los extranjeros aumentaron un 6,9%.

Del total de pernoctaciones en Catalunya, 1.210.585 las realizaron residentes en España (un 22,35%), mientras que 4.206.430 (77,65%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 123,93 euros, lo que representa una bajada del 4% interanual. En general, los precios subieron un 0,18% respecto al año anterior en Catalunya.

En total, en Catalunya se alcanzó en octubre una ocupación del 60,64% y el sector hotelero empleó a 41.258 personas (un incremento del 6,1% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 76,2%, seguida de Madrid (66,62%) y Baleares (66,51%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (41,15%), Extremadura (43,11%) y Asturias (44,46%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (20,32%) en octubre junto a Canarias (18,66%) y Catalunya (15,8%).

DATOS NACIONALES ---------------------

