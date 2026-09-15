El Perro Verde abre una convocatoria para crear cápsulas creativas inspiradas en la marca

El Perro Verde y Barcelona Creativity & Design Foundation (BCDF) abren la convocatoria multidisciplinar 'Inspired x El Perro Verde' - EL PERRO VERDE Y BCDF

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Perro Verde y Barcelona Creativity & Design Foundation (BCDF) han abierto la convocatoria multidisciplinar 'Inspired x El Perro Verde' para diseñadores y artistas residentes en España de propuestas inspiradas en el universo del vino y para crear un objeto, pieza o artefacto reinterpretando el ADN de la marca.

Las propuestas podrán proceder de ámbitos como el diseño gráfico y la comunicación visual, la fotografía y el audiovisual, el diseño industrial y de producto, la moda y los accesorios, la artesanía y los oficios contemporáneos, el diseño de espacios y experiencias y el arte, entre otras disciplinas, informa la compañía en un comunicado este martes.

De entre las propuestas recibidas se seleccionará un máximo de tres proyectos, que recibirán una dotación de 5.000 euros cada uno y, posteriormente, la organización evaluará la viabilidad de producción de las propuestas seleccionadas para valorar el desarrollo de un prototipo de cada pieza.

JURADO

La selección correrá a cargo de un jurado formado por profesionales del diseño, la creatividad y la empresa: el propietario de Vila Viniteca, Quim Vila; el presidente del BCDF, Enric Jové; la diseñadora de producto Julia Esqué; el food designer Martí Guixé y el comisario de la Barcelona Design Week, Alessandro Manetti.

El jurado valorará la coherencia conceptual de las propuestas con el ADN de El Perro Verde, su calidad y originalidad, la sostenibilidad y materialidad y su viabilidad técnica para la producción y el prototipado.

BARCELONA DESIGN WEEK

El proyecto tendrá también presencia durante la próxima Barcelona Design Week, que se celebrará del 14 al 25 de octubre, con diferentes acciones vinculadas a 'Inspired x El Perro Verde'.

"Que BCDF, que es la plataforma creativa más importante que tiene Barcelona, pueda ayudar a construir una marca tan reconocida y potente como El Perro Verde es un magnífico ejemplo de la fuerza de la institución, al mismo tiempo que un orgullo", ha explicado Jové.