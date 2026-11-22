Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha quedado herida en estado grave tras la caída de un árbol en la confluencia de la calle de la Marina con la avenida Icària en Barcelona este domingo.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado 3 ambulancias para atender a esta persona, que ha sido trasladada en estado grave al Hospital del Mar, ha informado el SEM en 'X'.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 145 llamadas hasta las 10.08 horas de este domingo, que han generado 83 incidentes.