Una persona herida en un incendio en el exterior de una granja en Peralada (Girona)

GIRONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida en un incendio ocurrido este lunes en el exterior de una granja en Peralada (Girona), según han informado fuentes del Sistema d'Emergències Mèdiques a Europa Press.

Los Bombers de la Generalitat, que han trabajado en la extinción del fuego con 11 dotaciones terrestres, han recibido el aviso a las 15.56 horas, según han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Las llamas, que ya han sido sofocadas, han afectado a remolques, balas de paja y chatarra en el exterior de la granja, así como a vegetación agrícola.