4 personas mueren en accidentes de tráfico en Catalunya este enero, 7 menos que el año pasado

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra y ambulancias del SEM en un accidente de tráfico - @TRANSIT - Archivo

BARCELONA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

4 personas han muerto en accidentes de tráfico en Catalunya este enero, 7 menos que el año pasado, cuando hubo un total de 11 víctimas mortales en 11 siniestros.

Respecto al año 2019, que es el año de referencia para el cumplimiento de objetivos, han muerto 4 personas menos y, respecto a los heridos graves, este enero se han registrado 37 (26 hombres y 11 mujeres), una cifra inferior a los 60 del mismo periodo de 2025, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) este domingo en un comunicado.

De las 4 víctimas mortales dos eran hombres y dos mujeres y, además, 3 de las 4 víctimas pertenecían a colectivos vulnerables (2 motoristas y 1 ciclista).

Por edades, dos de las víctimas tenían entre 25 y 34 años, otra tenía entre 35 y 44 y la última pertenece al tramo entre los 55 y 64 años.

Las 4 víctimas mortales se han concentrado en las provincias de Barcelona (3) y Tarragona (1), y los 4 accidentes mortales se han producido en fin de semana.