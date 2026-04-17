Petro critica a quienes usan el odio para ganar elecciones: "Hitler está otra vez vivo en Europa"

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El presidente colombiano afirma que la fuerza de trabajo de la inmigración "es fuente de riqueza"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha criticado a quienes utilizan el odio y la xenofobia para ganar elecciones y ha advertido de que "Hitler está otra vez vivo en Europa".

Lo ha dicho este viernes en el programa 'Los Desayunos' de RTVE y EFE, emitido en el marco de la Global Progressive Mobilisation (GPM) que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y que reúne a líderes de izquierdas de todo el mundo.

Preguntado por la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que afectará a un millón de colombianos, Petro ha dicho que "la fuerza de trabajo es la fuente de la riqueza, independientemente del color de la piel o la sexualidad, el cerebro es el mismo", y a añadido que la fuerza del trabajo es cada vez más cerebral en el mundo.

En este sentido, ha recordado que Hitler echó al científico Albert Einstein: "Excluir gente es excluir cerebros, no pieles", y ha advertido de que el líder nazi ya ganó elecciones con odio y xenofobia.

"Hitler está otra vez vivo en Europa, algo que no se dice, pero es así y quiere enviar bombarderos a bombardear ciudades", ha dicho, en el marco de lo que ha calificado de genocidio en Gaza y las políticas expansionistas de Donald Trump, a quien ve imbuido por Israel.

Ha recordado que en los años sesenta del anterior siglo, 4 millones de colombianos emigraron a Venezuela, cuando este país vivía en pleno proceso de riqueza petrolera, "y allí se quedaron con los problemas de xenofobia que pueda hacer el barrios venezolanos, pero no ha pasado nada, ahora son parte de la fuerza laboral, pero al final, el balance, aun con problema, es que se logró asimilar el choque".

EL FASCISMO SE DETIENE EN LATINOAMERICA

A pesar del auge de la extrema derecha en el mundo, el presidente colombiano ha asegurado que "el fascismo no está avanzando en América Latina, se ha detenido", y ha puesto de ejemplo a Perú o la misma Colombia como países donde las fuerzas progresistas no están retrocediendo.

"Colombia es el corazón del mundo si lo ves geográficamente", ha dicho Petro, tras asegurar que quien marca la agenda política es el progresismo.