Petrossi (Andema) destaca el papel internacional de España en propiedad industrial

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema), Eduardo Petrossi, ha destacado la "consolidación" del papel internacional de España en propiedad industrial, al inaugurar el III Foro Europeo de Propiedad Industrial que se celebra este jueves y viernes en Barcelona.

También han participado este jueves el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Catalunya, Jaume Duch, y la directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas O. A.(Oepm), Elisa Rodríguez, informa la asociación en un comunicado.

Esta edición "es la que más representantes de marcas y de organizaciones europeas e internacionales ha recibido" y destaca la presencia de las asociaciones homólogas de Andema en Francia e Italia, Unifab e Indicam; de International Trademark Association (Inta), del Global Anti-Counterfeiting Group la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (Euipo) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi), entre otras.

UN FORO MÁS INTERNACIONAL

"Estamos ante la consolidación no sólo de este foro, que cuenta con una cada vez mayor proyección europea e internacional, sino del papel de nuestro país y de su aportación al mundo de la propiedad industrial", ha dicho Petrossi (también ceo de Mahou San Miguel) en su primera intervención como presidente de Andema, en sustitución de Rosa Tous.

Ha añadido que esta cita anual ayuda a los profesionales de la propiedad industrial "a abordar los desafíos, difundir la aportación de la PI y fomentar la relación entre todos los implicados en el mundo de las marcas, compartiendo experiencia y buenas prácticas".

10 MAS Y MÁS DE 60 PROFESIONALES

Algunos de los temas que se abordan en las 10 mesas con la intervención de más de 60 profesionales son la coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la cooperación internacional, el valor de las patentes esenciales, retos en el entorno digital, la competencia desleal y el papel de los medios de comunicación en la protección y defensa de los derechos de la propiedad industrial.

Entre los participantes en las mesas redondas, el foro cuenta con instituciones como la Comisión Europea, la Agencia Española de Protección de Datos, Aduanas Agencia Tributaria, Ayuntamiento de Madrid y Fiscalía de Barcelona, y con empresas como Ecoalf, Isdin, Inditex, HM Hospitales, Louis Vuitton, Mahou San Miguel, Angulas Aguinaga, Tous y Xiaomi.

MESA REDONDA CON JUECES

Además, este año se celebra una mesa formada íntegramente por jueces para analizar la vulneración de los derechos de PI, otra mes con periodistas, y otra con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a nivel local, autonómico, estatal y europeo.

En esta edición, presentada por la periodista Verónica Sanz, colaboran Cisco, Acció (Generalitat), Ayuntamiento de Barcelona, Herrero y Asociados, HP, Altadis-Imperial Brands, Red Points y SICPA.