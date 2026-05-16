Phenna Group incorpora a MDS, GTP, Ingertec y Aucatel a su división de Certification y Compliance

La catalana Aucatel es una de las empresas incorporadas a Phenna Group - Europa Press

BARCELONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La británica Phenna Group, especializada en servicios de Testing, Inspection, Certification y Compliance (TICC), ha incorporado a su división internacional de Certificación y Compliance a MDS, GTP (Gabinete Técnico de Prevención), Grupo Ingertec y Aucatel durante el primer trimestre de 2026, lo que refuerza "de forma significativa su presencia en el mercado español", informa en un comunicado este sábado.

En conjunto, estas adquisiciones permiten a Phenna Group "ampliar sus capacidades técnicas en ámbitos como la seguridad y salud laboral, la certificación de sistemas de gestión, el cumplimiento normativo, la ciberseguridad y los servicios de sostenibilidad".

La primera de las operaciones se formalizó el 30 de enero con la adquisición de GTP (Gabinete Técnico de Prevención), firma española especializada en servicios de inspección y consultoría en materia de seguridad y salud laboral en entornos de alto riesgo, con una "sólida trayectoria" en proyectos de construcción, ingeniería e infraestructuras complejas.

El 2 de febrero, Phenna Group adquirió MDS - High Quality Prevention, una consultora fundada en 2020, con actividad en España y Portugal, "reconocida por su especialización en prevención de riesgos laborales y por su capacidad de respuesta ágil en proyectos de gran envergadura".

El proceso continuó con la adquisición de Grupo Ingertec, anunciada el 27 de febrero de 2026: con sede en Córdoba y más de veinte años de experiencia, es un proveedor "de referencia" en certificación de sistemas de gestión, seguridad de la información, servicios ISO, cumplimiento normativo y soluciones vinculadas a ESG, con presencia tanto en España como en Latinoamérica.

El 26 de marzo se formalizó la adquisición de Aucatel, con sede en Barcelona y Madrid y presencia en todo el territorio español; el grupo "ha consolidado una posición de liderazgo en servicios de inspección, certificación y cumplimiento, con un marcado enfoque en los sectores urbano y medioambiental en España".

Las cuatro compañías se integrarán en la división de Certification and Compliance Division de Phenna Group y mantendrán sus respectivas identidades y equipos directivos; en estas operaciones, RSM UK actuó como asesor financiero y RSM como asesor legal de Phenna Group.

EXPANSIÓN

Según el socio de RSM, Luis Carvajal, "estas operaciones reflejan la creciente importancia de España dentro de la estrategia europea de Phenna Group y el dinamismo actual del mercado en sectores como la seguridad, la certificación y el cumplimiento.

Por su parte, el Divisional Managing Director de EMEA, Ettore Pollicardo, ha expresado su satisfacción ante "la continua expansión" de sus operaciones en EMEA y su contribución a reforzar la presencia en mercados clave de Europa.