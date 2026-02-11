Philippe Sands, Honoris causa por la UPF: En tiempos difíciles la gente lucha por "sus derechos"

El escritor y jurista Philippe Sands interviene durante su investidura como doctor honoris causa por la UPF, a 11 de febrero de 2026, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona ha investido este miércoles doctor Honoris causa al escritor y experto en derecho internacional Philippe Sands, autor de novelas como 'Calle Este-Oeste' y 'Calle Londres, 38', quien ha asegurado que en tiempos difíciles como los actuales la gente lucha por "sus derechos".

Sands ha asegurado que se está viviendo un momento complejo de la historia, pero ha animado a mantenerse firme en la defensa de los derechos y los principios de paz y convivencia, ha informado la universidad en un comunicado.

"Vivimos tiempos difíciles: guerras, genocidios, pandemias, cambio climático, pero son en estos tiempos difíciles cuando la gente lucha y se mantiene firme para defender sus derechos".

Ha animado a los estudiantes a mantener la esperanza y las convicciones, y ha subrayado que la universidad "es un lugar donde la gente es libre para expresarse sin miedo".

"BOICOTEANDO" LAS NORMAS

"En 1945 los principales líderes mundiales trabajaron juntos para instaurar el sistema de valores que ha estado vigente en los últimos 70 años. Son estos líderes de estos mismos países quienes ahora están desafiando y boicoteando las normas y la ley internacional", ha subrayado.

Para él, "el derecho internacional no es solo el derecho entre los estados, también es el derecho de la humanidad".

La rectora de la UPF, Laia de Nadal, ha definido a Sands como un jurista de referencia mundial en derecho internacional público, y ha afirmado que su labor ha sido decisiva para "fortalecer la idea que la comunidad internacional no puede ser neutral ante la barbárie".

Sands ha intervenido como asesor y defensor ante tribunales y cortes internacional y ha sido parte activa en juicios como el realizado contra el dictador chileno Augusto Pinochet, la guerra de la antigua Yugoslavia, el genocidio de Ruanda o las torturas en la prisión de Guantánamo.