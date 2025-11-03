La PIANC incluye el Plan Nexigen del Puerto de Barcelona en su guía de referentes de OPS

Los miembros de la PIANC durante su visita a Barcelona. - PUERTO DE BARCELONA

La World Association for Waterborne Transport Infrastructure (PIANC) incluirá el Plan Nexigen del Puerto de Barcelona en su nueva guía para la instalación de sistemas 'onshore power supply' (OPS), informa la infraestructura en un comunicado este lunes.

La guía está elaborada por los expertos del grupo de trabajo sobre electrificación de muelles de la PIANC, y unificará la información existente sobre OPS y proporcionará una hoja de ruta clara para el desarrollo de estos proyectos.

La PIANC es un grupo internacional de expertos que define recomendaciones técnicas para la infraestructura y el transporte marítimo y fluvial.

Estos expertos acudieron el pasado 27 de octubre a un encuentro en Barcelona, en la que participaron los responsables del área de 'Shorepower' del Puerto de Barcelona para explicar el Plan Nexigen y los detalles operativos de los OPS que ya están instalados.

La jefa del área de 'Shorepower', Ana Arévalo, ha explicado que la reunión "pone en valor la capacidad del Puerto de Barcelona para contribuir activamente en el debate técnico internacional".