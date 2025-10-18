La pianista japonesa Karen Kuronuma gana el Premi El Primer Palau 2025 de jóvenes intérpretes

Los 9 participantes de la 29a edición del ciclo de jóvenes intérpretes El Primer Palau - PALAU DE LA MÚSICA CATALANA / TONI BOFILL

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jurado de los premios de la 29a edición del ciclo de jóvenes intérpretes El Primer Palau, impulsado por la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, ha acordado este sábado otorgar el Premi El Primer Palau 2025 a la pianista japonesa Karen Kuronuma (Tokio, 1998).

El premio está dotado con 5.000 euros ofrecidos por Mitsubishi Electric Europe B.V. Sucursal España, patrocinador del ciclo de conciertos desde hace 24 años, informa la organización en un comunicado.

La violonchelista Eva Arderius (Madrid, 2001), ha sido galardonada con el Premi de la Crítica, dotado con 2.500 euros, entre los 9 intérpretes que han debutado en la sala modernista, seleccionados de entre las 161 solicitudes nacionales e internacionales recibidas.