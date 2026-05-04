Piden la amnistía para 18 acusados por una protesta en la UB que afrontan más de dos años de cárcel

Varios de los encausados por el boicot a la proyección de un documental sobre Miguel de Cervantes en la Universitat de Barcelona (UB) en 2018 - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Alerta Solidària ha solicitado la amnistía para los 18 acusados de boicotear un homenaje al escritor Miguel de Cervantes en el Aula Magna de la Universitat de Barcelona (UB) en 2018, en una causa impulsada por Societat Civil Catalana, mientras que la Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para cada uno.

Así lo han pedido los abogados de la defensa durante el turno de cuestiones previas del juicio que ha comenzado este lunes en la Ciutat de la Justícia de Barcelona, una cuestión que el magistrado ha dicho que se resolverá en la sentencia.

Por su parte, la Fiscal Delegada contra los Delitos de Odio y Discriminación en la Fiscalía Provincial de Barcelona, que pide para cada uno de ellos 2 años y medio de prisión y una multa de 6.500 euros por delitos de coacciones y contra el ejercicio de los Derechos Fundamentales con la agravante de discriminación por motivos ideológicos, se ha opuesto a la aplicación de la Ley de Amnistía.

CONCENTRACIÓN

A las puertas de la Ciutat de la Justícia se han congregado cerca de un centenar de personas para mostrar su apoyo a los encausados y la portavoz de Alerta Solidària, Berta Ferrer, ha afirmado que "no hay ni daños ni ninguna denuncia por lesiones por parte de nadie, es una denuncia que solo afecta a manifestantes antifascistas e independentistas".

Ha lamentado que se les aplique la agravante por discriminación ideológica, ha tildado las penas de "absolutamente desproporcionadas" y ha recordado que en 2023 solicitaron la amnistía, pero se les denegó a petición de la Fiscalía.

Asegura que los hechos ocurrieron en pleno apogeo del movimiento independentista y que fue en este contexto cuando Societat Civil Catalana planeó un acto en la UB, "una institución que siempre se ha caracterizado por su carácter catalanista y sus estudiantes como defensores del catalanismo, del independentismo y de la lucha antifascista, en Barcelona, bastión de la lucha antifranquista".

Por eso, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), la Coordinadora Obrera Sindical y los Comités de Defensa de la República (CDR) convocaron una concentración contra la proyección de un documental que desde Alerta Solidària consideran "claramente españolista y fascista".

SOCIETAT CIVIL CATALANA

Por su parte, el presidente de Societat Civil Catalana, Álex Ramos, ha defendido frente a la Ciutat de la Justícia que se trataba de un acto cultural en homenaje al autor Miguel de Cervantes y que contaba con la presencia del hispanista francés Jean Canavaggio y de su mujer, que "se quedaron muy sorprendidos del boicot que produjeron una serie de intolerantes".

Sostiene que el acto se tuvo que cancelar porque el rector de la UB no podía garantizar la seguridad del mismo y que ellos se fueron pacíficamente del lugar, pero que a la salida fueron boicoteados violentamente por un grupo de unas 40 personas: "No puede haber impunidad con un acto violento de personas intolerantes y de personas totalitarias".

Ramos ha lamentado que los encausados no se hayan disculpado ni hayan entendido que lo que hicieron no se puede asumir: "Estamos contentos de estar en la Ciutat de la Justícia y de que se haga justicia, para que esta gente entienda que no se puede ir por la vida de esta manera".

"Que quede muy claro que Societat Civil Catalana no va a permitir ningún acto de intolerantes totalitarios que mediante la violencia y el boicot impiden una celebración de un acto cultural", ha zanjado.