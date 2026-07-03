Piden posponer los desplazamientos del área de Barcelona a la zona de los incendios en Girona

Imagen aérea del incendio - BOMBERS

GIRONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha pedido que, por los incendios de este viernes en la Bisbal d'Empordà y Vilavenut (Girona), se pospongan los desplazamientos desde el área de Barcelona a las comarcas del Baix Empordà, Gironès y Pla de l'Estany para no dificultar la extinción, informa en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El avance del fuego en la Bisbal obliga a confinar 12 localidades: Calonge, Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera y Santa Cristina d'Aro, así como la Bisbal; y trabajan 64 dotaciones de Bombers de la Generalitat.

El incendio en Vilademuls ha obligado a confinar la población de Vilavenut y del Palol de la Farga (Girona).