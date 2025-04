Pilar Eyre publica 'Señoras bien': "Yo tengo una mujer de 20 años dentro y como yo todas"

Critica los libros que reflejan a las mujeres mayores "con pena" y no de igual a igual

La escritora Pilar Eyre ha publicado el libro 'Señoras bien' (Planeta) en el que reivindica a las mujeres a partir de los 60, su vitalidad y ganas de pasárselo bien, más allá del corsé, dice textualmente, de los años: "Yo tengo una mujer de 20 años dentro y como yo todas".

En un encuentro con periodistas este miércoles, ha explicado que en este nuevo libro quería reivindicar a las mujeres de su edad, más allá de una cronología, dice: "Nos reímos, nos emborrachamos, queremos ligar, queremos que nos quieran, enamorarnos, triunfar en nuestra profesión y no nos queremos jubilar la mayoría".

'Señoras bien' sigue la historia de Andrea y sus amigas, unas mujeres ya en sus 60 años o más de la zona alta de Barcelona, que se divierten, viven su vida como quieren y que, en el caso de la protagonista, para ayudar a su hija volverá a ponerse al frente de su estudio de arquitectura, además de conocer a su gran amor.

La autora destaca que la protagonista, junto con una amiga también arquitecta, emprenden su propio estudio de arquitectura al acabar la carrera y les va bien, cuando en aquella época "los arquitectos eran como estrellas de rock, que iban con actrices, eran guapos y salían en las portadas".

La ciudad de Barcelona es un protagonista más en la novela, con descripciones de calles y locales de la capital catalana que permiten entrar de lleno en la escena, algo que, según ella, hace Juan Marsé y que le gusta: "Es como si yo viviera en sus libros. Recrea la atmósfera de mi ciudad de una manera como no la recrea nadie".

"MIRADA CONDESCENDIENTE" HACIA LAS MUJERES MAYORES

Según Eyre, cuando se quiere reflejar a las mujeres mayores en los libros se suelen hacer con "una mirada condescendiente, con pena, o una mirada masculina, del papel de madre o abuela", pero no de igual a igual, y que es lo que ella ha querido hacer.

Asegura que no le gusta la palabra edadismo, que califica de triste, y critica que haya libros que digan que a partir de cierta edad no hay que teñirse el pelo porque una mujer con el pelo blanco es bonito, y que hay que "envejecer con dignidad y dejarse de novios" y dedicarse a hacer ganchillo o jugar con los nietos.

"Yo no quiero que me identifiquen con esto, yo no conozco a estas mujeres, no sé dónde están. Debe haberlas, pero yo no las conozco. No sé por qué nosotras mismas nos hemos olvidado de nosotras", añade.

"QUIERO ESTAR AL PIE DEL CAÑÓN HASTA COMO RITA LEVI"

Además, la autora señala que, el germen de la novela, también fueron las conversaciones con su hija sobre que los jóvenes también se olvidan de cosas o tienen dolores a nivel físico, y no solo los mayores, y Eyre destaca que, además, estos tienen un bagaje cultural y experiencia que "los jóvenes no tienen".

"Este bagaje cultural, si yo no estuviera trabajando, pues estaría en mi casa, y todo esto que yo sé, que he aprendido, que me ha costado tanto aprender a lo largo de tantos años, pues se perdería, sería como una raya en el agua, ya no serviría para nada", señala.

En este sentido, ha dicho que quiere aprovechar este bagaje y que seguirá trabajando hasta cuando quiera: "Quiero estar al pie del cañón hasta como Rita Levi, que estuvo trabajando y le dieron el premio Nobel cuando tenía 101 años. O sea que figuraos si voy a dar guerra".

Sobre libros en los que esté trabajando, dice que en junio la editorial Destino reeditará 'Franco confidencial', por el aniversario de la muerte de Franco, y que en julio saldrá 'Yo, el Rey' en Francia con Arpa, y que está recavando información para dos biografías: una sobre un miembro de la aristocracia y otra sobre un político "muy olvidado" de mediados del siglo XX.