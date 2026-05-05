Pimec afirma que la estacionalidad y el paro juvenil condicionan el crecimiento económico

Archivo - Interior del Mercado de l'Estrella en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha asegurado que los datos de paro del mes de abril confirman el crecimiento económico, pero también factores estructurales que lo condicionan: "La estacionalidad, el elevado paro que nos hace perder competitividad y un paro juvenil alto".

La patronal ha valorado los datos del paro del mes de abril, que bajó en 8.949 personas en Catalunya (-2,77%), tras descender un 1,15% el mes anterior, y situando el número total de desempleados en 314.527.

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha lamentado que, a pesar del buen comportamiento económico que se confirma con el incremento de afiliación, el paro es demasiado elevado "mientras existen dificultades por parte de las empresas para cubrir puestos de trabajo".