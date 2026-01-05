Pimec alerta de "la paradoja" de tener falta de mano de obra y poca reducción del paro

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, y la directora del área de Trabajo, Sílvia Miró. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha alertado de "la paradoja del mercado laboral", que ha explicado que en la actualidad aúna la falta de mano de obra calificada y poca reducción del paro, a pesar de que es, textualmente, uno de los mayores de las economías avanzadas.

Lo ha dicho este lunes en una rueda de prensa telemática junto a la directora del área de Trabajo de la patronal, Sílvia Miró, tras la publicación de los datos del paro de diciembre, que muestran un incremento de 1.860 personas en Catalunya (+0,58%), por lo que el número total de desempleados se situó en los 323.236.

Ginesta ha lamentado que el mercado laboral cerró 2025 con un crecimiento moderado a pesar de que las perspectivas de crecimiento económico en Catalunya y el conjunto de España son "mucho mejores que la mayoría de países europeos".

Por ello, ha reclamado "reformas estructurales de fondo, de mucho calado" del mercado laboral para, en sus palabras, poder aprovechar el crecimiento económico.

"Justamente es cuando las cosas van bien, cuando la economía es positiva, cuando hay capacidad de crear puestos de trabajo que se deben hacer las reformas estructurales", ha añadido.

DICIEMBRE

Ginesta ha señalado que en diciembre no hubo un comportamiento "especialmente positivo" en las actividades estacionales de invierno ni en el comercio.

Ha explicado que el comportamiento ha sido "muy estable" en términos mensuales y que este fenómeno explica el aumento del paro interanual en el último mes del año.

Miró, por su parte, ha detallado que el paro en diciembre aumentó más en hombres (+1.428) que en mujeres (+433), a diferencia del resto del año.

Por otro lado, el paro de los menores de 25 años se redujo en diciembre un 0,6%, aunque en el conjunto del año se incrementó un 1,5%.