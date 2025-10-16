Pimec aplaude el fracaso de la OPA de BBVA: "Habría tenido consecuencias negativas"

Archivo - El presidente de la patronal catalana PIMEC, Antoni Cañete, posa para Europa Press. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha aplaudido el fracaso de la oferta pública de adquisición de BBVA sobre Banco Sabadell ya que "habría tenido consecuencias negativas para la competencia bancaria, especialmente para las pymes", según aseguran en un comunicado este jueves.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha comunicado este jueves que la aceptación de la oferta se ha quedado en el 25,47%, por debajo del 50% necesario para que saliera adelante y del 30% que permitía a BBVA lanzar una segunda oferta.

Pimec ha señalado que "el desenlace confirma el rechazo mayoritario del mercado, de las instituciones y del tejido económico" a la operación.

El presidente de la patronal, Antoni Cañete, ha manifestado que el resultado es "una buena noticia para el tejido empresarial y para la economía productiva del país", y ha añadido que las pymes necesitan entidades próximas, con criterios de decisión cerca del territorio y sensibilidad ante la realidad local.

Pimec ha destacado "el comportamiento responsable de los accionistas del Sabadell", que ha dicho que han sabido valorar los riesgos que suponía la operación y han apostado por un proyecto independiente, en sus palabras.