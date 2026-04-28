Pimec asegura que las empresas catalanas tienen "dificultades" para cubrir vacantes

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, y la directora del Área de Trabajo, Sílvia Miró - PIMEC

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha lamentado el aumento del paro en Catalunya hasta el 10,12% mientras que las empresas catalanas "expresan reiteradamente las dificultades que tienen para cubrir puestos de trabajo".

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha reaccionado de este modo en un comunicado a la publicación este martes de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que muestra un aumento del 24,24% en el número de parados en Catalunya en el primer trimestre respecto al trimestre anterior, hasta los 435.600.

Asimismo, la patronal considera que este incremento no se produce por la coyuntura global ni económica actual, que sí afecta a algunos sectores de actividad: "Es la consecuencia de que no siempre somos capaces de activar a las personas en paro".