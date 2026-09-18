Los miembros del consejo de selección del premio a la empresas barcelonesa de alta innovación - PIMEC

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pimec y el Ayuntamiento de Barcelona premiarán a la empresa barcelonesa de alta innovación en el marco de la 39 edición de los Premis Pimec, informa la patronal en un comunicado este viernes.

El galardón se entregará a una empresa de la ciudad de reciente creación que destaque por su alto comportamiento de innovación, su trayectoria de crecimiento y su contribución al tejido económico de la ciudad.

El consejo de selección del premio se ha reunido este viernes en el DFactory Barcelona para valorar las candidaturas y deliberar sobre la empresa ganadora, que se anunciará en la gala de los Premis Pimec, que se celebrará el 30 de septiembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

El objetivo del nuevo galardón es "visibilizar la alta innovación como palanca de crecimiento, productividad y competitividad empresarial" y reconocer el papel de Barcelona como referente europeo y global en el impulso de empresas emergentes innovadoras.

Las candidaturas analizadas "muestran la diversidad de ámbitos en que la alta innovación está generando nuevas oportunidades empresariales".