Pimec celebra el impacto de la regularización en el empleo pero avisa de "puntos de mejora"

Archivo - Fachada de la sede de Pimec en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha valorado positivamente el impacto del proceso de regularización de personas migrantes en el mercado laboral de Catalunya, aunque ha avisado de que ha detectado "puntos de mejora", informa la patronal en un comunicado.

Lo ha dicho el secretario general de Pimec, Josep Ginesta, en una rueda de prensa para valorar las cifras del paro publicadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social este viernes, que muestran que la afiliación anotó un incremento de 38.014 afiliados de media en septiembre y el paro subió en 604 personas (+0,18%).

Según los datos compartidos por Pimec, el 85% de las personas que se han regularizado en Catalunya ya está trabajando, ante lo que Ginesta ha explicado que el reto es conseguir que el 15% restante se incorpore "cuanto antes".

"En Catalunya tenemos oportunidades, y en Pimec constatamos diariamente la dificultad de muchos empresarios y empresarias a la hora de cubrir vacantes", ha añadido.

También ha comentado que el aumento del paro está relacionado con el incremento del número de parados en la categoría de personas sin ocupación anterior, y que sin este efecto, se hubiera registrado una reducción del paro de 2.400 personas respecto a agosto.

Ha añadido, sin embargo, que esta reducción hubiera sido igualmente pequeña respecto a la habitual, ante lo que ha alertado de un "cierto estancamiento" de las salidas del paro registrado y ha instado a mejorar las políticas de ocupación.

Entre las medidas propuestas por la patronal se incluye el refuerzo y agilización de procesos como la homologación de titulaciones o acreditación de competencias, y de los mecanismos de orientación e intermediación para alcanzar una mejor conexión entre las vacantes y las personas en búsqueda de trabajo.