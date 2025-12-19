Pimec Comerç valora positivamente la modificación de la Ley de Comercio catalana

Archivo - Varias personas en el portal de l'Àngel de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Pimec Comerç ha valorado positivamente la aprobación de la modificación de la Ley de Comercio catalana, que ha dicho que incluye las medidas que propuso, en un comunicado este viernes.

La patronal ha dicho que esta reforma "es necesaria" para adaptar la regulación a la realidad actual del sector, que cuenta con cambios acelerados en los hábitos de consumo, la digitalización y los nuevos modelos de consumo.

El nuevo texto tiene como objetivo principal "dar herramientas que permitan el fortalecimiento del comercio de proximidad" y que garanticen una competencia equilibrada y sostenible.

La presidenta de Pimec Comerç, Mònica Gregori, ha señalado que es necesario "tener unas condiciones que permitan la competitividad y viabilidad del comercio de proximidad".

Ha añadido que la prioridad es fortalecer el modelo comercial basado en establecimientos de proximidad y garantizar que las administraciones tengan herramientas claras y recursos suficientes para aplicar políticas de promoción y ordenación comercial.