Pimec cree que el cierre del túnel de Rubí (Barcelona) evidencia la "fragilidad" ferroviaria

Interior del túnel de Rubí (Barcelona) - Europa Press

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pimec considera que el cierre del túnel de Rubí (Barcelona) al tráfico ferroviario de mercancías durante casi dos meses para garantizar la seguridad de las obras pone de manifiesto "la fragilidad del sistema ferroviario en Catalunya y el impacto directo que estas incidencias tienen sobre la actividad económica y la competitividad empresarial".

La entidad alerta este viernes en un comunicado de que el corte de esta infraestructura "clave" del corredor hacia Francia afectará de forma significativa al transporte internacional de mercancías y al funcionamiento logístico del puerto de Barcelona, así como empresas industriales que utilizan el ferrocarril para el envío y recepción de materiales.

Ante esta situación, Pimec recuerda que recientemente ha impulsado "la propuesta de un Pacte Nacional Ferroviari per a Catalunya, con el apoyo de los grupos parlamentarios del Parlament", con el objetivo de alcanzar un consenso de país que permita abordar de forma estructural las carencias del sistema ferroviario.

En este sentido, Pimec propone que este pacto se concrete en un Plan Integral Ferroviario, que actúe como hoja de ruta para impulsar las actuaciones necesarias y garantizar la continuidad de las políticas ferroviarias más allá de los ciclos políticos.

MEDIDAS

Entre las medidas que plantea destaca la planificación integral de la red ferroviaria, cuya visión estratégica integre tanto el transporte de pasajeros como el de mercancías, mejora de la inversión y ejecución, segregación de los flujos de mercancías y pasajeros y una gobernanza efectiva del sistema ferroviario, con un papel central de Catalunya en la gestión y toma de decisiones.

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha señalado que situaciones como la del túnel de Rubí evidencian la necesidad de abordar de forma estructural las carencias del sistema y ha subrayado que "Catalunya necesita un gran acuerdo de país para garantizar un sistema ferroviario moderno, eficiente y fiable que responda a las necesidades de las personas y de las empresas".