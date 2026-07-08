Pimec defiende una "revisión estructural" de la gestión de bajas laborales

Fachada de Pimec - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha pedido una "revisión estructural" de la gestión de bajas laborales, empezando por reforzar el sistema sanitario y la inversión en primaria, un seguimiento y monitorización más inteligente, un control más efectivo de la incapacidad temporal y gestionar mejor las altas, informan fuentes de la patronal este miércoles.

Tras las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre las bajas, Pimec ha enmarcado una revisión de las medidas dentro del diálogo social pero, si no se consigue, "corresponde a los gobiernos tomar las decisiones que permitan dar respuesta a una cuestión que afecta de manera muy relevante" a todos.

Pimec constata que es "excepcional" que un trabajador reciba el 100% del sueldo estando de baja, que solo pasa cuando lo recoge el convenio colectivo, y que la revisión de esos complementos que perciben es una propuesta que Pimec ya está planteando en la negociación colectiva.

"Muchos de estos complementos se incorporaron a los convenios colectivos en un contexto en el que la protección del sistema de Seguridad Social era inferior a la actual", según Pimec, por lo que ve necesario adaptarlos a la realidad actual del sistema de protección social protegiendo sobre todo las situaciones que realmente lo requieran.