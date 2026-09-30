Pimec dice que las medidas para resolver el problema de la vivienda "no pueden" reducir la oferta

Archivo - Fachada de Pimec, a 8 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Pimec es el acrónimo de Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña). Es la principal patronal que representa, defiende y asesora a los in
Archivo - Fachada de Pimec, a 8 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Pimec es el acrónimo de Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña). Es la principal patronal que representa, defiende y asesora a los in - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 30 septiembre 2026 14:29
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BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha defendido que se tomen medidas para hacer frente al actual problema de acceso a la vivienda, pero ha asegurado que "no pueden" acabar reduciendo la oferta de alquiler, en un comunicado este miércoles.

Ha explicado que comparte el objetivo de proteger a las personas vulnerables y ampliar la vivienda asequible, aunque ha reclamado "seguridad jurídica, viabilidad económica y estabilidad normativa".

La patronal ha dicho que la protección social "debe ir acompañada de recursos y garantías públicas" y ha reclamado una fiscalidad que también implique a los ayuntamientos.

Por ello, ha reivindicado el Pacto Transversal para la Vivienda, impulsado por Pimec Habitatge, colegios, asociaciones y gremios, y que plantea medidas para ampliar la oferta asequible.

Ha añadido que el paco permite "abordar de forma transversal un problema que ya tiene consecuencias directas sobre la competitividad empresarial".

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