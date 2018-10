Pimec forma a las pymes para incluir la economía circular en la estrategia empresarial

Publicado 15/06/2018 11:47:03 CET

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha ofrecido una formación intensiva de dos días a pymes y entidades para informar de las ventajas y oportunidades que se derivan de implantar la economía circular en la estrategia de negocio de las empresas, ha informado en un comunicado este viernes.

Esta formación se enmarca en el proyecto europeo 'Boosting the Circular Economy amongst SMEs in Europe' y ha sido impartida por consultores de KPMG, que han puesto ejemplos reales de modelos de negocio circulares europeos.

La sesión se ha realizado pocos días depués de la visita a Pimec de la directora general adjunta de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Joanna Drake, que presentó la Estrategia Europea de los Plásticos impulsada este año.