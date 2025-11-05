Pimec Joves reivindica el papel de los empresarios como "motor de progreso y crecimiento"

Los ganadores de los Premios Pimec Joves, junto a la directora general de Juventud de la Generalitat, Clara Quirante; el presidente de Pimec, Antoni Cañete, y la presidenta de Pimec Joves, Gemma Roy. - PIMEC JOVES

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pimec Joves ha reivindicado el papel de los empresarios como "motor de progreso y crecimiento" para Catalunya, en el marco del II Congrés de Joves Empresaris i Empresàries, que ha reunido a 200 personas, informa Pimec en un comunicado este miércoles.

La presidenta de Pimec Joves, Gemma Roy, ha señalado que los jóvenes son "generaciones preparadas, comprometidas y valientes, y que son la pieza clave para el futuro económico y social del territorio".

La directora general de Juventud de la Generalitat, Clara Quirante, ha celebrado que "hay muchos jóvenes comprometidos con el tejido empresarial del país".

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha explicado que uno de los principales retos del país es "el relevo empresarial, que debe ir mucho más allá de un traspaso de generación en generación".

En el marco del encuentro se han entregado los premios a la Iniciativa Emprenedora a los cofundadores de Talkual, Oriol Aldomà y Marc Ibòs; de Innovació a la cofundadora de Honest Chefs Júlia Pastos, y al Relleu Generacional, a la gerente de Recuperacions Masnou, Mariona Masnou.