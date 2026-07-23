Pimec lamenta que "solo la mitad" del incremento del coste laboral llega al trabajador

Momento de la presentción del informe - PIMEC

BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha lamentado que "solo la mitad" del incremento del coste laboral provocado por el aumento de la inflación en los últimos años llega al trabajador a causa de la no deflactación del IRPF, en un comunicado este jueves.

Es la principal conclusión de un estudio realizado por el Observatori de la Pime de Catalunya, que concluye que, de cada 100 euros adicionales de coste empresarial, el trabajador recibe entre 48 y 56 euros en su salario neto.

Ha explicado que esto se debe a que los salarios han aumentado para compensar la inflación, pero que los tramos, los mínimos, las reducciones y las deducciones se han congelado, y ha reclamado actualizar los paráetros del IRPF para que las subidas salariales "no pierdan eficacia antes de llegar a la nómina".

"Como consecuencia, los contribuyentes acaban pagando proporcionalmente más impuestos sin haber incrementado su poder adquisitivo y sin que se haya aprobado ningún aumento explícito de los tipos impositivos", ha explicado.

El estudio ha simulado cuatro salarios y ha concluido que, a pesar del aumento del salario bruto del 22,1% entre 2020 y 2025 --igual que la inflación--, los trabajadores han perdido entre un 2,8% y un 4% de poder adquisitivo neto.