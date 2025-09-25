Pimec y Obra Social Sant Joan de Déu se unen para evitar la soledad no deseada en el trabajo

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pimec y la Obra Social Sant Joan de Déu han firmado un acuerdo de colaboración que permitirán desarrollar actuaciones para evitar la soledad no deseada en el entorno laboral, informa la patronal en un comunicado este jueves.

Entre las acciones previstas están el desarrollo de actividades de formación, investigación y difusión en materia de soledad no deseada, y la realización de jornadas y conferencias sobre esta realidad social que puedan ser de interés para pymes y para el entorno social y de la salud.

También colaborarán en la elaboración de estudios, guías y proyectos de interés social y laboral para impulsar el bienestar de los trabajadores y promover la responsabilidad social empresarial.