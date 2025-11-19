Pimec pide un "compromiso legislativo" que favorezca el crecimiento empresarial

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha reclamado a los partidos políticos catalanes y del conjunto de España un "compromiso legislativo" para crear una ley de impulso al crecimiento empresarial ante el déficit de crecimiento que afecta a la competitividad, en sus palabras.

Lo ha dicho este miércoles en la presentación de un informe sobre la dimensión de las pymes en Catalunya, acompañado del presidente del Observatori de la Pime, Oriol Amat, donde ha destacado que los resultados del trabajo han sido enviados a partidos catalanes y españoles, donde ha exigido presupuestos en Catalunya y España, recordando que "hay millones de euros en juego" para las pymes.

Cañete ha recordado que el 99,8% de las empresas catalanas son pymes y el 94% son micropymes, de menos de 10 trabajadores, con una diferencia de 10 puntos respecto a Alemania, por lo que ha reclamado "oportunidades para crecer en dimensión y eliminar frenos".

112 PROPUESTAS

En este sentido, Amat ha enumerado algunas de las 112 propuestas del informe para que las empresas catalanas puedan aumentar su tamaño, algo que "genera un círculo virtuoso en el que hay más innovación e internacionalización, lo que comporta más productividad, financiación, resiliencia y bienestar".

Algunas de estas recomendaciones son la formación para directivos en estrategia, finanzas e internacionalización, un modelo de formación dual universitaria, ayudas a la digitalización, impulsar laboratorios de innovación compartidos, espacios de testeo para pymes o el Pla Català de Talent Pime, con incentivos a la contratación de perfiles jóvenes y técnicos.

En el apartado de factores externos, reclaman una simplificación administrativa y digitalización de trámites, reducir costes notariales y registrales, una ventanilla única digital efectiva, fijar plazos máximos para los trámites, digitalizar procesos de contratación pública y un observatorio de simplificación mediante colaboración público-privada.

DIFICULTADES PARA CRECER

El 74,6% de encuestados aseguran tener la voluntad de crecer en los próximos años, pero se han encontrado dificultades para hacerlo y sólo el 35,2% lo ha hecho de forma exitosa en los últimos 5 años.

Asimismo, el 45% afirma no haber recibido ninguna ayuda relacionada con el crecimiento y la innovación.

BARRERAS

Los encuestados señalan como principales barreras para el crecimiento la burocracia (19,2%), la falta de personal cualificado (18,8%) y la fiscalidad (14,4%), según los encuestados.

También sostienen que hay discursos políticos o institucionales que generan desconfianza hacia el mundo empresarial (16,1%) y una falta de reconocimiento social a quien emprende (16,1%).

INCENTIVOS FISCALES

En respuesta, Amat ha hecho hincapié en que una de las medidas más efectivas para revertir esta situación son incentivos fiscales para que las empresas reinviertan el beneficio en crecimiento, innovación, digitalización, internacionalización y formación, una fórmula que considera mejor que distribuir dividendo.