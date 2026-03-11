Pimec pide reducir temporalmente los impuestos de carburantes ante la Guerra en Oriente Medio

Archivo - Dos trabajadores junto a un camión en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha pedido una reducción temporal de los impuestos de los carburantes profesionales con el objetivo de contener el incremento de la inflación derivado de la guerra en Oriente Medio y "evitar tensiones de liquidez en las pequeñas y medianas empresas", explica este miércoles en un comunicado.

La entidad ha alertado que el aumento "súbito" del coste de la gasolina ya está teniendo un impacto directo sobre sectores intensivos en transporte y logística, formados mayoritariamente por pymes, y añade que el encarecimiento de los carburantes puede acabar por trasladarse a los precios si no se toman medidas de amortiguación.

El conflicto entre Irán y Estados Unidos e Israel, especialmente el que se está desarrollando en el estrecho de Ormuz, ya comienza a reflejarse en los precios energéticos en Europa, y si el conflicto se alarga o se intensifica, explica Pimec, "se incrementarán significativamente las presiones inflacionarias que afectarían al conjunto de la economía productiva".

Ante esta situación, la patronal ha recordado que la normativa prevé cláusulas de indexación de los contratos cuando el precio de la gasolina aumenta más de un 5%, pero alerta que estas no se están aplicando siempre correctamente, lo que traslada el impacto del aumento de costes a las empresas.

La situación, detalla Pimec, es especialmente grave en los contratos públicos, por lo que la entidad ha instado a la Generalitat y ayuntamientos a activar los procedimientos de reequilibrio económicos previstos por las concesiones afectadas "sin esperar a que las empresas hagan fallida para forzar una respuesta".

También ha pedido supervisar los márgenes mayoristas de los carburantes, adoptar medidas de amortiguación de los costes energéticos similares a las aplicadas en 2022, con el inicio de la guerra en Ucrania, o garantizar la celeridad de la devolución mensual del Impuesto sobre Hidrocarburos.

"Las pymes no pueden volver a concentrar el impacto de crisis geopolíticas globales", añade la patronal, y defendido que la situación de 2022, cuando las medidas llegaron tarde y con una eficacia limitada, no puede repetirse.