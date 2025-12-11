Pimec rechaza en el Parlament la nueva subida del impuesto turístico y presenta una alternativa - PIMEC

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Pimec Turisme ha expresado de nuevo su rechazo al incremento del Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET) y ha presentado una alternativa que considera "responsable, realista y orientada a minimizar el impacto sobre la actividad económica", informa en un comunicado este jueves.

El presidente de la sectorial, Carlos Rabaneda, ha comparecido en el Parlament para intervenir en relación con el Proyecto de ley que modifica el IEET, y ha alertado sobre "la pérdida de competitividad y el desequilibrio territorial en la aplicación del tributo".

Ha explicado que este "debe seguir siendo un impuesto finalista al servicio de una política turística de país, no un cajón de sastre para financiar déficits estructurales en vivienda o en financiación local".

También ha rechazado la ampliación de los recargos municipales, ya que "abre la puerta a una competencia fiscal interna y a un agravio comparativo entre municipios", penalizando al sector turístico catalán y situándolo en desventaja ante destinos muy cercanos que no aplican ningún impuesto turístico, en sus palabras.

Pese al rechazo a un nuevo incremento del IEET, Pimec Turisme ha presentado en el Parlament una propuesta alternativa, reclamando que el incremento esté limitado exclusivamente a la tarifa general del IEET, sin los nuevos recargos municipales.

Asimismo, pide la aplicación progresiva durante un período mínimo de 5 años, la creación de un sistema objetivo de suspensión temporal de la tasa en caso de crisis y la constitución de una mesa de control y seguimiento con la participación del sector privado y público para evaluar el impacto del IEET, entre otras cuestiones.