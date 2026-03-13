Pimec reclama "medidas inmediatas para contener la espiral de incrementos de precios"

Archivo - Imagen de archivo de la sede de Pimec - PIMEC - Archivo

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha reclamado la activación de "medidas inmediatas para contener la espiral de incrementos de precios" similares a las de 2022 con motivo de la guerra en Ucrania, pero adaptadas a la naturaleza del conflicto en Oriente Medio.

La patronal ha valorado en un comunicado este viernes los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) en Catalunya, que se situó en el 2% en febrero respecto a un año antes, el mismo porcentaje que en enero, según datos de este viernes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La entidad señala que la estabilización del IPC general "esconde un repunte de la subyacente y un diferencial persistente con la zona euro, en un entorno donde el choque energético derivado del conflicto en Irán aún no se refleja en los datos".

Por ello, entre otras medidas, pide una rebaja directa de los impuestos al carburante profesional o una bonificación equivalente, aplicada a los grandes suministradores para evitar cargar el coste financiero sobre las gasolineras y pymes.

También reclama la revisión inmediata de los contratos públicos con componente de gasóleo significativo, atendiendo a que la ley que los regula prevé mecanismos de equilibrio económico ante circunstancias sobrevenidas, así como la supervisión urgente de los márgenes mayoristas por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y garantías de celeridad en la devolución mensual del Impuesto sobre Hidrocarburos.