Pimec y Telefónica seguirán colaborando para mejorar la competitividad de las pymes catalanas

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, y el director general de Telefónica en Catalunya, Chema Casas - PIMEC

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pimec y Telefónica han renovado su convenio de colaboración con el objetivo de mejorar la competitividad y la productividad de las pymes catalanas "a través del conocimiento y las oportunidades en el ámbito de la tecnología y la transformación digital", informa la patronal en un comunicado este martes.

El documento incluye la renovación del compromiso de Telefónica con la gala solidaria de los Premios Pimec en su 39ª edición, que se celebrará el próximo 30 de septiembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha afirmado que la colaboración reafirma la voluntad de trabajar conjuntamente para facilitar que las empresas "puedan aprovechar las oportunidades que ofrece la transformación tecnológica para mejorar su competitividad y capacidad de innovación".

Por su parte, el director general de Telefónica en Catalunya, Chema Casas, indicó que el apoyo a Pimec se enmarca dentro de la estrategia de la compañía "de convertirse en la mejor vía de acceso de las empresas a las tecnologías digitales".

Ha añadido que, a su vez, reafirma su rol institucional como "motor de la economía catalana".