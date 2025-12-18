Pimec urge al Gobierno a ejecutar su entrada en el CES como paso previo a acudir a la Justicia

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, hace balance del año. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha explicado este jueves que ha instado al Gobierno mediante una carta "jurídicamente argumentada" a activar la entrada de la patronal catalana en el Consejo Económico y Social, en aplicación de la ley de 2024, como paso previo a un posible recurso contencioso-administrativo.

Lo ha explicado en una rueda de prensa para hacer balance de 2025 y explicar los principales proyectos de la patronal catalana.

Cañete ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó un decreto ley en mayo del 2024 donde se reconoció la entrada de las organizaciones empresariales más representativas en su comunidad autónoma en el CES, por lo que considera que ya ha pasado un tiempo más que prudencial.

BAJAS LABORALES EN LOS CAP

Por otro lado, se ha referido a la instrucción de la Conselleria de Salud de la Generalitat en la que pide a los centros de atención primaria (CAP) hacer un buen uso de las bajas laborales y que ha sido calificado por los sindicatos como "peligrosa".

"Coincido en que es preocupante, pero no veo la peligrosidad. La peligrosidad es hacer mal uso de los recursos que tenemos", ha dicho.

Ha criticado las "ambigüedades" de la proposición de Ley de cámaras catalana, que considera diferente al texto inicial: "Hace un año dijimos que generaba inseguridad jurídica e invasión de competencias, que tal como se planteaba, generará muchos problemas. Tuvimos reuniones y explicamos las líneas rojas".

Y ha añadido: "Que uno se haga su propia ley es raro, no nos oponemos, pero cuando una ley entra en el Parlament, entra un caballo y sale un camello. Cuando entró la propuesta de la Cambra vimos una ley diferente de la que habíamos hablado, hay ambigüedades".

LEY DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL

En su "carta a los Reyes 2026", Cañete ha instado a aprobar una ley de crecimiento empresarial y se ha referido a un estudio de la patronal, según el cual, el 94% de empresas en Catalunya tiene menos de 10 trabajadores, es decir, son microempresas, una realidad que según Pimec limita la productividad, la capacidad de inversión, la internacionalización y la competitividad.

En Catalunya, estas microempresas realizan una aportación 39.479 millones al valor añadido bruto (VAB): "Con esta ley, este país ganaría en renta per capita, productividad y salarios".

Pimec cerrará 2025 con el cumplimiento de un presupuesto "muy exigente" de 25 millones, el más importante de las entidades empresariales del sur de Europa, ha asegurado, mientras que el número de socios ha registrado un aumento del 6%, hasta llegar a las 146 empresas.

RENOVACIÓN DE MANDATO

Cañete renovó su mandato en febrero, sin que hubiera propuestas alternativas por parte de los socios: "Por primera vez, tenemos una junta paritaria, joven, muy transversal", ha explicado, tras recordar la reforma integral de la sede de la calle Viladomat de Barcelona, tanto física como tecnológica, que ha incluido un rebranding de la entidad con un logo del siglo XXI, en sus palabras.

Durante este año, Pimec ha impulsado la reducción de un 20% del impuesto de sociedades para pequeñas y medianas empresas, y del 23 al 20% en las microempresas, y ha defendido la moratoria del sistema Verifactu para lograr la implantación progresiva de la facturación electrónica.

Pimec acogió la presentación de una nueva línea de ayudas ICO para pymes con una dotación inicial de 1.000 millones y ha puesto sobre la mesa la situación del absentismo laboral, siendo el tema estrella, según Cañete, la reducción de la jornada laboral, en el que Pimec ha defendido la inviabilidad de la propuesta del Gobierno porque "habría destrozado a muchos sectores".

SMI

Sobre el salario mínimo interprofesional, está de acuerdo con el aumento del 3%, pero ha recordado que siempre ha defendido que "el debate no es reducción de jornada, sino de salario, que pasa por tener más productividad y competitividad. Salario mínimo, el máximo, siempre que no se pierda empleo".

Ha recordado como hechos importantes de este año la fallida OPA de BBVA a Banco Sabadell, a la que Pimec se posicionó "frontalmente", así como la entrada de esta patronal catalana en el diálogo social español, su petición al Gobierno de formar parte del Consejo Económico y Social y su reelección como vicepresidente de la patronal europea de pymes, SME United, donde ha logrado que la Comisión Europea mantenga el reglamento sobre morosidad.

Pimec celebrará el 21 enero de 2026 una cumbre industrial de Catalunya y el 29 de febrero, una jornada sobre el sector agroalimentario.