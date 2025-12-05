El Pirineo de Girona recibe 838.000 visitantes hasta octubre y 1,9 millones de pernoctaciones (+3%)

Las estaciones de esquí y montaña del Pirineo de Girona inauguran la temporada con "mejores pistas" - DIPUTACIÓN DE GIRONA

GIRONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pirineo de Girona ha recibido 838.000 visitantes entre enero y octubre de 2025 y ha generado 1,9 millones de pernocataciones, un 3% más que en el mismo periodo del año pasado, según informa el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona en un comunicado.

El Patronat ha presentado la nueva temporada en la estación de esquí y montaña Vallter, en el Ripollès (Girona), donde ha explicado que se ha reforzado la gestión y la eficiencia energética y se han creado nuevos espacios de ocio, como el Mirador del Llac de Vall de Núria o el refugio Niu de l'Àliga en La Molina.

El evento ha contado con la participación del alcalde de Setcases, Francesc Marcer; el diputado de Xarxa Viària de la Diputació de Girona y alcalde de Ger, Alfons Casamajó; el delegado de la Generalitat en Girona, Xavier Guitart, y representantes de las estaciones de La Molina, Vallter, Vall de Núria, Masella y Guils Fontanera.

PUENTE DE LA PURÍSIMA

A las puertas del puente de la Purísima, el estado de las reservas y las previsiones de ocupación en los establecimientos de alojamiento regulado son "positivos".

En el Ripollès, los hoteles, apartamentos turísticos regulados, casas de turismo rural y los campings que permanecen abiertos prevén una ocupación del 80% para el puente de la Purísima y del 65 % para la Navidad.

Por su parte, en la Cerdanya, las reservas para los días 6, 7 y 8 de diciembre se sitúan en el 90%, mientras que para el periodo del 26 al 31 de diciembre se encuentran entre el 80% y el 95%.